В конце марта состоятся публичные слушания по внесению изменений в генплан Перми

Публичные слушания по внесению изменений в генплан Перми пройдут с 24 по 27 марта в разных районах города, сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры. Предложения и замечания по проекту принимаются с 24 по 27 марта на публичном портале ИСОГД города Перми, в администрациях районов города Перми, а также в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Перми по улице Сибирская, д. 15, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, генеральный план города Перми утвержден решением Пермской городской думы от 17 декабря 2010 года. Последний раз изменения в документ вносились в прошлом году.