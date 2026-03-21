В Волгоградской области сняли беспилотную опасность и открыли небо

На территории Волгоградской области отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Угрозу БПЛА объявили после полудня 21 марта. Режим действовал около двух с половиной часов.

Аэропорт Волгограда временно приостановил работу в целях безопасности. Сейчас Росавиация сняла ограничения. Прилеты и вылеты воздушных судов возобновлены.

Беспилотную опасность объявляли и минувшей ночью. По данным Минобороны РФ, над регионами России, в том числе над Волгоградской областью, перехвачено и уничтожено 283 дрона.

Нина Шевченко