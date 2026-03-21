В Самарской области возбуждено уголовное дело о домашнем насилии
В Жигулевске Самарской области по заявлению 29-летней женщины возбуждено уголовное дело о побоях (ч. 1 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние»). Об этом сообщили в областном ГУ МВД.
В феврале этого года жительница Жигулевска сообщила в полицию, что супруг ее избил.
«Согласно материалам дела, 27-летний житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт и применил физическое насилие в отношении супруги»,— говорится в сообщении правоохранителей.
Полицейские установили, что гражданин уже привлекался к административной ответственности в виде ареста на 10 суток за аналогичное правонарушение в отношении другого лица.
Расследование уголовного дела продолжается.