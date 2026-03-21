У пенсионерки в Москве украли 18 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона

Мошенники под видом представителей управляющей организации похитили у 75-летней москвички 18 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Москвичка поверила звонку злоумышленников, которые использовали легенду о замене дверей и ключей от домофона в доме, и сообщила им код из СМС. После этого ей позвонил якобы специалист финансовой структуры. Он сказал, что аккаунт пенсионерки на «Госуслугах» взломали и от ее имени оформили доверенность для перевода денег на спонсирование противоправных действий.

Затем пенсионерке начали звонить другие «специалисты». Они убеждали ее, что лицевой счет в налоговой инспекции срочно нужно обновить, а также настаивали на проверке всех ее накоплений в целях безопасности. В итоге напуганная москвичка сама рассказала мошенникам, что у нее есть сбережения, вложенные в акции крупной компании.

Пенсионерку убедили, что после «проверки» ей вернут деньги. По указанию злоумышленников она дважды сняла деньги со счета в банке, замаскировала их под обычные посылки, а затем стала передавать приезжавшим к ней курьерам. Общая сумма, которую получили мошенники, составила 18 млн руб.