В кинотеатрах России покажут концерт BTS

В кинотеатрах Московской области и Екатеринбурга пройдут показы концерта южнокорейской группы BTS — впервые с 2022 года. Само выступление The Comeback Live: Arirang, приуроченное к выходу нового альбома, пройдет 21 марта на площади Кванхвамун в центре Сеула.

В Красногорске запись концерта можно будет увидеть в «Мягком кинотеатре Отрада». Продажа билетов пока не открыта. В Екатеринбурге The Comeback Live: Arirang можно будет увидеть в кинотеатрах «Пассаж синема» и «Гринвич синема».

Организаторы ожидают, что сегодняшний концерт BTS посетят до 260 тыс. человек. По мнению министра финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоля, шоу принесет стране «триллионы вон». Агентство «Рёнхап» сообщило, что в преддверии концерта число туристов в Южной Корее увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. По оценке Bloomberg, выступление принесет южнокорейской экономике около $177 млн.