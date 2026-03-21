Средний лимит по кредиткам в Удмуртии упал более чем на 10% в феврале

Средний размер лимита по кредитным картам в Удмуртии снизился за год на 10,2%, установившись в феврале на отметке 92,6 тыс. руб. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране снижение за указанный период на 12,9%, до 98,1 тыс. руб. Удмуртия заняла 17-е место по размеру лимита среди 30 регионов РФ с наибольшим объемом выдачи кредиток. Самый высокий показатель традиционно в Москве — 134,5 тыс. руб.

«В последнее время средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам находится на довольно низком уровне — 90-100 тыс. руб. Это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В таких условиях банки делают основной акцент на управлении качеством портфеля, что ведет к усилению скоринговых фильтров и ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним, добавил эксперт. «В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения»,— порекомендовал представитель бюро.

В феврале в Удмуртии было выдано 9,8 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,6% меньше, чем в январе.