Удмуртии выделят 9 млрд рублей на реконструкцию трассы Ижевск—Воткинск

Чуть более 9 млрд руб. получит Удмуртия на реконструкцию трассы Ижевск—Воткинск. Такое решение 19 марта приняла правительственная комиссия по региональному развитию в РФ, сообщил в Telegram депутат Госдумы от республики Андрей Исаев.

Комиссия одобрила заявку на отбор проекта «Реконструкция участков автомобильной дороги Ижевск—Воткинск». Финансирование осуществляется в рамках инфраструктурных кредитов на приоритетные проекты.

Реконструкцию планируется провести в три этапа. Объем средств в 2026 году составит 530 млн руб. В 2027 — 3,1 млрд руб. В 2028 — 5,4 млрд руб.