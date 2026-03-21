Роспотребнадзор сообщил о вспышке менингита среди студентов в Англии

Роспотребнадзор во время мониторинга эпидемиологической ситуации в стране и мире по заболеваемости менингококковой инфекцией обратил внимание на вспышку инфекции в Англии. В период с 13 по 17 марта в городе Кентербери графства Кент выявили 27 случаев инвазивной менингококковой инфекции.

Согласно данным британского Агентства по здравоохранению, заболели студенты Кентского университета и старшеклассники из местных школ, которые в начале марта посещали ночной клуб Club Chemistry.

По данным Роспотребнадзора, после выявления вспышки инфекции клуб добровольно приостановил работу. В ведомстве отметили, что, по неофициальным данным, двое заболевших умерли. Сейчас в очаге проводятся противоэпидемические мероприятия и профилактическое лечение антибиотиками. Также ведется вакцинация студентов и сотрудников Кентского университета.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России эпидемиологическая ситуация по менингококку остается стабильной.