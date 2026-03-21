Израиль и США атаковали Иран. День 22-й

Израиль и США нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана «Шахид Ахмадиан-Рошун» в Натанзе, утечек нет. США выдали временную лицензию на продажу иранской нефти на танкерах, погруженную на них до 20 марта. Дональд Трамп в своей соцсети написал, что США рассматривают свертывание военных сил на Ближнем Востоке. Как развиваются события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

15:51. Удар по иранскому ядерному центру в Натанзе нуждается в объективной оценке со стороны ООН и МАГАТЭ, считают в МИД РФ.

15:44. Трамп требует от арабских монархий Персидского залива либо $5 трлн на продолжение войны с Ираном, либо $2,5 трлн за ее прекращение. Об этом сообщил оманский журналист Салем ад-Джахури в эфире BBC Arabic, передает ТАСС.

15:18. Минобороны Норвегии призвало НАТО сохранить присутствие на всех флангах на фоне операции в Иране.

15:03. Израиль заявляет о значительном увеличении числа ударов по Ирану, несмотря на заявления Трампа о сворачивании этих ударов. Об этом сообщает CNN.

15:02. США атаковали иранские суда в порту Бушер на юге страны. Под удар попали быстроходные катера, которые использовались для блокировки движения в Ормузском проливе.

14:35. Министр обороны Норвегии Торе Сандвик в интервью Bloomberg признал, что нет никаких признаков того, что Китай или Россия якобы вмешаются в события на Ближнем Востоке.

14:20. Пять человек задержаны в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля, пишет Tasnim.

14:19. Иран уведомил МАГАТЭ об атаке по ядерному объекту в Натанзе, сообщило агентство.

14:19. Ливанское движение «Хезболла» заявило о боях с израильскими силами в пограничном городе Хиям.

14:13. Сотрудник иракской разведки погиб в результате удара беспилотника возле штаб-квартиры спецслужбы в Багдаде. Об этом сообщила пресс-служба объединенного оперативного командования Ирака. В заявлении указано, что дрон запустили «преступные группы».

14:05. ПВО ОАЭ перехватили 3 баллистические ракеты и 8 беспилотников за сутки, сообщило минобороны страны.

14:00. Интенсивность израильских и американских атак на цели в Иране возрастет в ближайшие дни, сообщил глава минобороны Израиля.

13:53. МАГАТЭ не зафиксировало превышение радиоактивного фона в иранском Натанзе после удара США и Израиля, говорится в сообщении агентства.

13:36. Иран атаковал находящуюся в 5 тыс. км от Тегерана базу Британии в Индийском океане, сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранские СМИ.

13:24. Иран заявил о нанесении удара по топливным резервуарам в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион, сообщает Al Mayadeen.

13:15. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х заверил соседние страны, что Тегеран не намерен вступать с ними в конфликт.

13:08. Иран нанес удары по израильскому аэропорту Бен-Гурион, сообщила армейская пресс-служба исламской республики.

13:04. В ЦАХАЛ заявили о запуске зенитной ракеты по самолету ВВС Израиля в небе над Ираном.

12:37. Атака США и Израиля на иранский комплекс по обогащению урана является нарушением международного права и международных обязательств, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом написала организация по атомной энергии Ирана в Х.

12:35. Иран ввел в обращение крупнейшую в своей истории банкноту номиналом 10 млн риалов ($7,6) на фоне роста спроса на наличные деньги, сообщает Financial Times.

12:27. Трамп заявил, что Ормузский пролив «в определенный момент откроется сам». По его словам, Соединенные Штаты не используют морской путь.

12:26. США рассматривают возможность свертывания военных сил на Ближнем Востоке, сообщил президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он отметил, что страна близка к достижению своих целей в военной операции против Ирана.

12:24. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив. Об этом он сообщил Kyodo News.

12:22. Утечек радиации в результате удара по комплексу по обогащению урана в Иране не произошло, сообщило Tasnim.

12:17. Минфин США разрешил продажу загруженной на танкеры иранской нефти до 19 апреля. Глава ведомства Скотт Бессент написал в X, что это позволит вывести на мировые рынки около 140 млн баррелей нефти.

12:16. Удары Ирана по американским базам нанесли США ущерб в $800 млн за первые две недели конфликта. Такие данные приводятся в отчете ВВС.

12:15. «Зомби-танкер» с неизвестным грузом смог дважды пройти Ормузский пролив. На необычное судно обратило внимание Bloomberg.

12:14. Иран стал пропускать танкеры через Ормузский пролив за отдельную плату. Теперь суда обязаны следовать через иранские территориальные воды рядом с подконтрольным Тегерану островом Ларак, сообщают источники Lloyd’s List.

12:13. Операция против Ирана закончится через четыре-шесть недель, утверждает Al Jazeera со ссылкой на источники в Белом доме.

12:12. США и Израиль нанесли удар по иранскому атомному объекту в Натанзе, сообщило Tasnim.