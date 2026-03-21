Москвичам объяснили причины появления лисиц неопрятного вида

Сейчас внешний вид лисиц в Москве может быть непривычным, однако неопрятность шерсти не говорит о болезни животного. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

«Иногда горожане принимают обновление шерсти за заболевание — внешне лисица может выглядеть немного "потрепанной" или неопрятной. Весенняя линька — это естественный процесс для многих животных, беспокоиться не стоит»,— рассказал Азамат Кунафин.

С наступлением тепла лисы постепенно избавляются от зимней шерсти, из-за чего и могут выглядеть лохматыми, отметил господин Кунафин. Весной они начинают размножаться, и в начале сезона обустраивают норы в преддверии появления потомства.

«Лучшая помощь для лисиц — не вмешиваться в их жизнь и соблюдать простые правила поведения на природных территориях»,— указал эксперт. Он отметил, что при встрече с лисами не нужно к ним приближаться, пытаться погладить или подкармливать,шуметь или делать фото со вспышкой. Смотреть на лис лучше с расстояния как минимум 50 м, поскольку стоит уважать их личное пространство, добавил господин Кунафин.