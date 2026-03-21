Экспорт зерна из портов Северо-Запада вырос на 30% из-за конфликта в Иране

Экспорт зерна из портов Петербурга, Усть-Луги и Высоцка вырос на 30% в начале марта, достигнув 1,3 млн тонн, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на члена совета директоров транспортной компании IQube Дмитрия Красильникова.

По словам специалиста, суда с зерном направляются в Марокко, Таиланд, Турцию, Камерун, Израиль, Республику Конго, Анголу, Нигерию, Китай и Тунис. Ключевым фактором переориентации грузопотоков с Черного моря на Балтику стало обострение ближневосточного конфликта.

Как отметила доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Елена Эльканова, нестабильность в акватории Красного моря и риски прохождения Суэцкого канала вынуждают покупателей из Северной Африки и Средиземноморья искать альтернативные маршруты.

Дополнительным стимулом стала ценовая конкуренция: если в южных портах ставки на перевалку зерна колеблются вокруг $23 за тонну, то в Высоцке они составляют около $20.

