Беглов поздравил петербуржцев с праздником Навруз

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города с поздравлением по случаю празднования Навруза — древнего праздника ираноязычных и тюркских народов, сообщает пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, в объявленный президентом Год единства народов России эта дата приобретает особое значение, подчеркивая многообразие культур и традиций, объединяющих страну.

Господин Беглов подчеркнул, что Навруз, отмечаемый в день весеннего равноденствия, стал символом, понятным каждому человеку. Праздник связан с возрождением природы, надеждами на лучшее, пожеланиями счастья родным и близким.

К празднованию Навруза национально-культурные объединения города подготовили концерты и выставки народных промыслов. Главное праздничное мероприятие, организованное Домом национальностей, состоится 28 марта в Историческом парке «Россия — моя история».

