Спортсмены из Пермского края стали призерами чемпионата России по фристайлу

На Сахалине завершился Чемпионат России по фристайлу. В заключительный день соревнования прошли заезды в дисциплине парный могул, в которых воспитанница чусовской СШОР «Огонек» Юлия Семенюк завоевала титул чемпионки страны среди женщин.

У мужчин серебряным призером стал спортсмен ЦСП ПК Артем Шульдяков.

Ранее в дисциплине могул победу одержали представители Пермского края Валерия Шуклина и Артем Шульдяков. Второе место заняла Юлия Семенюк.