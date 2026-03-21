Александр Бастрыкин получит доклад о столкновении двух автобусов в Ижевске

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ДТП в Ижевске с участием двух маршрутных автобусов, в котором пострадало два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГАИ Удмуртии Фото: ГАИ Удмуртии

Дело возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). ДТП произошло утром 20 мая на ул. Автозаводской. 48-летний водитель автобуса «Луидор» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автобус «Зонг Тонг» под управлением 63-летнего шофера.

По данным ГАИ, в ДТП пострадали два пассажира «Луидора» — женщины 50 и 46 лет. Им оказали медпомощь.