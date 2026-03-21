Полиция задержала 25 мигрантов после рейда в хостеле на Московском проспекте

Утром 20 марта полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии провели рейд в хостеле, расположенном в доме 8 по Московскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители проверили более 180 постояльцев, параллельно кинолог со служебной собакой обследовал места общего пользования и жилые комнаты. У большинства приезжих документы оказались в порядке.

В итоге в отдел отправились 25 человек, 11 иностранцев привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания иностранных граждан).

Андрей Маркелов