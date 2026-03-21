Самарскую область вновь атаковали беспилотники

Сегодня утром, 21 марта, в небе над Самарской областью сбиты шесть БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших нет»,— написал глава региона. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.

Судя по сообщению главы Тольятти Ильи Сухих, часть беспилотников пыталась атаковать предприятия в Тольятти.

Глава города сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал и разрушений нет.

«Работа систем жизнеобеспечения и объектов критической инфраструктуры не нарушена»,— написал Илья Сухих.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в полночь и действовала около 10 часов. Около 8 часов аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял рейсы.

Сабрина Самедова