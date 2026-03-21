В Центральном округе Новосибирска из-за аварии без отопления остались 55 домов

Прокуратура Центрального района организовала проверку в связи с аварией на тепловой сети, повлекшей отключение от теплоснабжения 55 многоквартирных домов, 14 административных зданий, а также школ и детсадов в Новосибирске.

Отключения фиксируются во всех районах Центрального округа — Центральном, Заельцовском и Железнодорожном. Причиной аварии стал дефект в тепловой камере. «Поврежденный участок тепловой сети установлен, к устранению аварии привлечены две бригады ресурсоснабжающей организации и шесть единиц техники»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ожидается, что работы по устранению аварии продлятся до 16:00. Восстановить тепло планируется сегодня к 21:00. Прокуратура района намерена дать оценку действиям ресурсоснабжающей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

