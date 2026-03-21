Силы ПВО сбили более 90 БПЛА в Ростовской области ночью и утром 21 марта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его информации, атаку дронов отражали в девяти районах региона.

Как сообщил господин Слюсарь, беспилотники были замечены в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Красносулинском и Каменском районах.

В регионе сохраняется режим ракетной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, добавил глава области.