Проект по производству топливных брикетов в Красновишерске лишился статуса приоритетного

Проект компании «Вишерабиотопливо» по производству топливных брикетов в Красновишерске, получивший статус приоритетного в 2022 году, приостановлен. Решение о снятии статуса было принято на заседании регионального совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Предполагалось, что в создание нового производства планируется инвестировать 25 млн руб. На участке 2 га по Соликамскому шоссе в Красновишерске планировалось изготавливать топливные брикеты из отходов лесопиления.

По сведениям kartoteka.ru, учредителем и гендиректором ООО «Вишерабиотопливо» является экс-глава столичной частной клиники Валентина Борщева. Новая компания зарегистрирована в Красновишерске 9 сентября. Раньше госпожа Борщева являлась гендиректором московского ООО «Клиника эстетической хирургии «Лик». В прошлом году арбитражным судом Пермского края госпожа Борщева была признана банкротом.