Суд объяснил почему признал банкротом экс-председателя правления Экопромбанка

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочную часть решения, которым признал банкротом бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева. Признания господина Туева несостоятельным добивался обанкротившийся банк, функции конкурсного управляющего которого выполняет Агентство по страхованию вкладов. Сумму задолженности заявитель оценил в 319,5 млн руб. и предложил начать процедуру реализации имущества должника.

Андрей Туев просил ввести процедуру реструктуризации долгов, поскольку был не согласен с размером заявленных требований. Он объяснял это тем, что по делу о банкротстве его супруги Татьяны Мазука была произведена реализация ее имущества. Госпожа Мазука является солидарным должником, а поступившая от продажи ее активов сумма должна погасить обязательства всех солидарных должников.

Напомним, в начале 2025 года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о солидарном взыскании 319,5 млн руб. с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств обанкротившегося Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, однако в 2024 году суд освободил его условно-досрочно.

В итоге суд счел, что основания для признания господина Туева банкротом имеются, поскольку он длительное время не производит погашение задолженности. Кроме того, у него нет доходов, за счет которых экс-банкир мог бы расплатиться с кредиторами. При этом доводы АСВ о введении процедуры реализации имущества суд отклонил. Как указано в решении, напрямую такая процедура вводится только в исключительных случаях, а также если подано заявление о самобанкротстве. В данном случае Андрей Туев возражает против реализации активов, исполнительное производство в отношении него еще не окончено. Кроме того, имеется вероятность установления дохода или иного имущества должника. Судебное заседание по рассмотрению вопроса об утверждении плана реструктуризации долгов господина Туева назначена на 19 августа текущего года.