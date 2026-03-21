Продажи автомобилей в феврале в Прикамье выросли на 7,3%

Рынок легковых автомобилей Пермского края за февраль 2026 года показал рост на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 1381 новое легковое авто. Самыми популярными марками в феврале стали марки Lada, Haval, Tenet, Geely и Mazda. При этом, количество зарегистрированных в Пермском крае авто Belgee увеличилось на 163,3%, Toyota — на 100%, Haval — на 32,9%, Geely — на 46,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Кроме того, в феврале 2026 года на 6,8% увеличилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей по сравнению с февралем 2025 года. Всего в прошлом месяце было зарегистрировано 6126 подержанных автомобилей.