Куба назвала бесстыдной просьбу посольства США о поставке топлива

Правительство Кубы отклонило запрос американского посольства в Гаване на ввоз дизельного топлива для обеспечения работы генераторов дипмиссии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на дипломатические источники. Власти острова назвали просьбу бесстыдной, так как в топливной блокаде Куба винит США.

Как сообщили собеседники издания, запрос предполагал ввоз двух контейнеров с топливом из США. Отказ может вынудить посольство отдать приказ второстепенному персоналу покинуть Кубу в мае или раньше.

Посольство на протяжении полутора лет использовало генераторы во время частых отключений электричества, отмечает WP. По словам источника, знакомого с ситуацией, без одобрения властей Кубы закупить топливо невозможно. Сотрудники чаще работают удаленно.

Американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против любой страны, которая будет поставлять топливо на остров. 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил о начале переговоров с Соединенными Штатами. По оценкам посольства США, дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.