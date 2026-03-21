В Саратове объявлена опасность БПЛА

Министерство обороны РФ предупредило о возможной атаке БПЛА на Саратовскую область. Об этом написал губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

О закрытии аэропорта «Гагарин» Росавиация объявила еще в 0:25 по местному времени — вместе с сообщением о приостановке работы воздушной гавани в соседней Волгоградской области. Там, а также в Пензе также действует режим беспилотной опасности.

Министерство обороны сообщило, что с 8 до 11 по МСК уничтожило 66 украинских дронов над Крымом, Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской Московской и Волгоградской областями.

