В Госдуму внесли законопроект о доступе Минобороны к данным ЗАГС

Группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предоставляющий Министерству обороны право получать сведения из единого государственного реестра ЗАГС. Документ опубликован в электронной базе.

Согласно законопроекту, оборонное ведомство сможет запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей.

Авторы законопроекта пояснили, что мера направлена на упрощение процедуры получения соцподдержки военнослужащими и их семьями, а также на оптимизацию воинского учета.