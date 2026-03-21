ФБР предупредила о взломах аккаунтов политиков связаными с РФ хакерами

ФБР и Агентство кибербезопасности США (CISA) предупредили о деятельности хакеров, связанных с российскими спецслужбами. По информации ведомств, хакеры взламывают аккаунты пользователей мессенджеров, таких как Signal.

Как сообщает Reuters, по данным американских служб, злоумышленники взломали тысячи учетных записей. Основными целями атак стали действующие и бывшие американские чиновники, военнослужащие, а также политики и журналисты.

Как отмечается в сообщении, хакеры не атаковали сами программы и их шифрование, а использовали методы социальной инженерии — выдавали себя за службы безопасности и вынуждали пользователей раскрывать свои коды доступа.

В этом месяце аналогичное предупреждение опубликовала нидерландская разведка, отмечает Reuters. Согласно заявлению, поддерживаемые Россией хакеры ведут глобальную кампанию по получению доступа к аккаунтам Signal и WhatsApp.