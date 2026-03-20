Астрахань готова потратить 12 млн на покупку квартир для переселения граждан

Управление по капитальному строительству мэрии Астрахани объявило три тендера на приобретение квартир для переселения из аварийного фонда. Общая начальная цена контрактов превышает 12,3 млн руб.

Городские власти собираются купить отри жилплощади. Квартиры ищут в домах не ранее 1980 года постройки. Здания не должны быть аварийными, указано в документации.

Однокомнатная квартира площадью не менее 37,8 кв. м. (3,1 млн руб.) и четырехкомнатная площадью от 77,9 кв. м (5,9 млн руб.) должны располагаться на первом этаже. Нужны готовые к заселению квартиры, оборудованные для людей с инвалидностью. То есть в домах должны быть пандусы и тактильные полосы, а в квартирах — достаточно места для разворота кресла-коляски.

Трехкомнатная квартира площадью 39,9 кв. м. с жилыми комнатами от 25,4 кв. м. стоит 3,3 млн руб. Особые условия не нужны. Квартира может располагаться на любом этаже, кроме цокольного, технического или мансардного, и должна быть обустроена.

Заявки на участия в закупках принимают до 27 марта.

Нина Шевченко