Reuters: Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях иностранных компаний

Ирак объявил форс-мажор на всех месторождениях, разрабатываемых иностранными компаниями, из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Объявление форс-мажора освобождает компанию-оператора от ответственности за неисполнение обязательств, таких как поставка нефти или газа. По информации собеседников агентства, такое решение власти Ирака приняли из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Суда перестали поставлять по нему энергоресурсы после начала операции США и Израиля против Ирана.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики заблокировали передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. Через коридор проходило около 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Катара, Бахрейна и ОАЭ.