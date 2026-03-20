CBS: США завершили подготовку к наземной операции в Иране

Пентагон провел подготовку к переброске сухопутных войск США в Иран. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на близкие к обсуждениям источники.

Министр войны США Пит Хегсет

Фото: Evan Vucci / Reuters Министр войны США Пит Хегсет

При этом из публикации не следует, что было принято окончательное решение по этому вопросу. По данным телеканала, высокопоставленные командующие направили запросы по подготовке к такому варианту развития событий.

Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность проведения наземной операции в Иране. С 28 февраля военные действия ограничиваются воздушными атаками.