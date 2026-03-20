На подлете к Москве сбит еще один беспилотник

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Количество уничтоженных на подлете к столице БПЛА увеличилось до 22.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Сегодня с 17:15 до 17:38 приостанавливал работу аэропорт Внуково. За это время над подмосковной Истрой сбили три беспилотника. Затем Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА на подлете к Москве.