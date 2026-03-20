Останина обратилась в прокуратуру из-за частых нападений собак на людей в Воронежской области

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) обратилась в прокуратуру Воронежской области из-за «критической ситуации с безнадзорными животными» в регионе. Поводом для обращения (есть в распоряжении «Ъ») стали участившиеся случаи нападения собак на людей – в 2025 году их зафиксировано более 44 тыс. Парламентарий попросила предоставить предложения по совершенствованию регионального и федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

Согласно данным «Вести Воронеж», пишет госпожа Останина, 29 января 2026 года бездомная собака напала на 11-летнюю девочку в селе Верхний Мамон, 11 февраля 2026 года аналогичная ситуация произошла с женщиной в центре Воронежа, 16 марта 2026 года также пострадал человек. По официальным данным управления ветеринарии Воронежской области, в 2025 году в регионе произошло более 4,4 тыс. нападений собак на людей. В 2025 году в области отловили свыше 11 тыс. бездомных собак, в 2026 году на решение проблем бездомных животных выделено 103,3 млн руб.

«Таким образом, с одной стороны, регион предпринимает шаги к урегулированию вопроса защиты жизни и здоровья граждан от нападений безнадзорных животных, с другой — приведенная статистика показывает их недостаточность. На основании изложенного просим Вас, уважаемый Дмитрий Васильевич (Неверов — прокурор Воронежской области.—"Ъ"), представить информацию по ситуации в Воронежской области, а также предложения по совершенствованию действующего регионального и федерального законодательства об ответственном обращении с животными»,— уточняет Нина Останина.

В марте 2025 года Следственный комитет России (СКР) представил данные о случаях нападения бездомных животных на людей: в 2024 году по фактам нападений было возбуждено 408 уголовных дел, в 2023-м — 185, в 2022-м — 78. При этом за два года число случаев, «требующих уголовно-правовой оценки», увеличилось более чем в 6,5 раза, констатируют в СКР.

Мария Барановская