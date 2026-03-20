Литературная премия имени Фазиля Искандера объявила лауреатов

В Москве в отеле «Националь» состоялась церемония награждения победителей девятого сезона Международной премии имени Фазиля Искандера, учрежденной Межрегиональной общественной организацией писателей «Русский ПЕН-центр». Награды за лучшие произведения присвоили авторам в шести категориях: «Художественная проза», «Художественная публицистика», «Поэзия», «Драматургия и киносценарий», «Детская и подростковая литература», «Перевод на русский язык». Призовой фонд премии — 900 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат премии в номинации проза Александр Киров (слева) и лауреат прошлого года в номинации проза Владимир Лидский

Фото: Ольга Сичкарь Лауреат премии в номинации проза Александр Киров (слева) и лауреат прошлого года в номинации проза Владимир Лидский

Фото: Ольга Сичкарь

В номинации «Художественная проза» лауреатами стали Александр Киров и Павел Крусанов. Господин Киров был удостоен премии за сборник рассказов «Где-то рядом Карма». Павла Крусанова наградили за роман «Совиная тропа». Победителями премии в номинации «Поэзия» стали Ефим Бершин (сборник «Человек параллельной эпохи») и Игорь Волгин (сборник «Прикосновенный запас»).

В номинации «Художественная публицистика» лауреатами стали Вячеслав Недошивин за сборник избранных очерков «Автопортрет врага» и Андрей Щербак-Жуков со сборником эссе и статей «Мой Кир Булычев, мой Рэй Брэдбери и другие мои писатели…». В номинации «Драматургия и киносценарий» победил Вадим Федоров и его рукопись драмы в пяти действиях «Ладушки».

В номинации «Детская литература» лауреатами стали Елена Албул за сборник рассказов и повестей «Нос Варвары Сидоровой» и Вячеслав Ар-Серги за книгу «Удмуртское море». Приз за лучший перевод получил Фархат Тамендаров (повесть «Гончие псы»).

«Русский ПЕН-центр» — писательское объединение, созданное в 1989 году. Оно основало премию Фазиля Искандера сразу после смерти писателя в 2016 году. Лауреатами в разные годы становились: Александр Кабаков, Вячеслав Куприянов, Александр Мелихов, Валерий Попов, Эдуард Русаков, Роман Сенчин и другие.