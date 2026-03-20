СКА разгромил «Шанхайских Драконов» в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА добился уверенной победы над «Шанхай Дрэгонс» в Ледовом дворце Петербурга. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 5:1. Уже в первом периоде команды порадовали зрителей четырьмя заброшенными шайбами.

Игрок «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА

Фото: Пресс-служба ХК «Шанхай Дрэгонс» Игрок «Шанхай Дрэгонс» Никита Попугаев в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА

На точный выстрел новичка «драконов» Остина Вагнера подопечные Игоря Ларионова ответили тремя голами. Уже на 9-й минуте игры Никита Недопекин сравнял счет, спустя две минуты Рокко Гримальди вывел хозяев вперед, а Валентин Зыков на 14-й минуте реализовал большинство и увеличил отрыв до двух шайб.

Во втором периоде все тот же Зыков вновь реализовал лишнего на площадке с передач ветеранов СКА Марата Хайруллина и Сергея Плотникова. В третьем периоде автор дубля сделал хет-трик за две минуты до конца игры.

Таким образом СКА закончил регулярный чемпионат на пятой строчке и сыграет в плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА. «Шанхай Дрэгонс» закончил сезон на девятой строчке, уступив спасительное восьмое место московскому «Спартаку».

Андрей Маркелов