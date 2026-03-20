Трамп опроверг помощь Украины США в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не оказывает стране помощи в военной операции против Ирана. Об этом сообщила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул по итогам интервью с господином Трампом.

«Все, сказанное Зеленским насчет помощи Украины нам, — это просто для политических и пиаровских целей, они ничего не сделали»,— передала она содержание беседы в прямом эфире.

По словам госпожи Рул, Дональд Трамп отметил, что вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с президентом Владимиром Зеленским сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Владимир Зеленский говорил, что США заинтересованы в заключении сделки по обмену технологиями и опытом работы с беспилотниками. Politico со ссылкой на источники писало, что Штаты могут обратиться к Украине за помощью в отражении иранских атак. При этом Дональд Трамп исключал потребность страны в любой поддержке со стороны Украины.