США заявили об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане

Группировка «Южное копье» вооруженных сил США нанесла удар по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного командования (SOUTHCOM).

«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков»,— уточнили в X командования.

При атаке США, добавили в SOUTHCOM, трое подозреваемых в перевозке наркотиков выжили. Сколько всего членов экипажа было на судне, в публикации не сказано.

США начали борьбу с наркотрафиком в международных водах еще с конца 2025 года. В числе стран, которые президент Дональд Трамп считает виновными в распространении запрещенных веществ, — Колумбия, Мексика и Венесуэла. В частности, в начале января спецназ США захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. В Вашингтоне их обвинили в наркоторговле.