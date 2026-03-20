В Ульяновской области женщину приговорили за неуплату алиментов

Карсунский районный суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу жительницы села Урено-Карлинское Надежды Балашовой, признанной виновной в неоднократной неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ, до года лишения свободы). Об этом сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

Установлено, что согласно судебному приказу 43-летняя Надежда Балашова должна выплачивать алименты для надлежащего обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних дочери и двоих сыновей, однако от исполнения возложенных обязанностей злостно уклонялась. Обвиняемая свою вину признала в полном объеме. Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Надежду Балашову к шести месяцам лишения свободы, но затем заменил это наказание принудительными работами на тот же срок с удержанием 10 % из зарплаты осужденной в доход государства.

Приговор вступил в законную силу, отмечают в прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск