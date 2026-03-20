Легенда о великом раскольнике

В Киеве скончался 98-летний Филарет (Денисенко) — один из самых известных людей на Украине и в российско-украинском православном мире, чей статус при этом очень трудно указать корректно. Пожалуй, самым точным обозначением будет «великий раскольник». Бывший местоблюститель патриаршего престола, фактически временный глава РПЦ, он закончил жизнь руководителем никем не признанной религиозной организации, где, кроме него, кажется, и не осталось прихожан. Но судьба Филарета не только наглядно показывает опасность греха гордыни, но и подсвечивает многие болезненные церковные проблемы на разломе эпох.

Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Филарет

Будущий церковный иерарх Михаил Денисенко родился 23 января 1929 года в селе Благодатном в Сталинском округе УССР. В 1946 году Михаил Денисенко поступил в Одесскую духовную семинарию, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии. На втором курсе он был пострижен в монашество с именем Филарет и назначен исполняющим обязанности смотрителя патриарших покоев в Троице-Сергиевой лавре. Пройдя разные ступени церковной иерархии, в 1962 году он был возведен в сан епископа с титулом Лужского, став викарием Ленинградской епархии. В 1964 году Филарет перебрался в Москву, став епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В это время он возглавил Московскую духовную академию и семинарию.

С мая 1966 года началось служение Филарета на Украине. Там он стал архиепископом Киевским и Галицким, экзархом Украины и постоянным членом Священного синода РПЦ.

Его церковная карьера достигла пика 3 мая 1990 года, когда умер патриарх Московский и всея Руси Пимен,— в тот же день Филарет на заседании Священного синода был избран местоблюстителем патриаршего престола. На выборах нового предстоятеля Русской православной церкви он был одним из трех кандидатов. Но поместный собор РПЦ избрал главой РПЦ митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Ридигера), а Филарет набрал меньше всего голосов.

Распад СССР привел к изменениям и в церковной структуре. В октябре 1990 года Архиерейский собор РПЦ преобразовал Украинский экзархат в Украинскую православную церковь (УПЦ), предоставив ей самостоятельность в управлении. С благословения нового патриарха Филарет стал предстоятелем УПЦ в статусе митрополита Киевского и всея Украины. Год спустя Архиерейский собор УПЦ объявил о полной независимости и обратился к РПЦ с просьбой о даровании канонической автокефалии. Просьба обосновывалась тем, что «независимая церковь в независимом государстве является канонически оправданной и исторически неизбежной».

Весной 1992 года это обращение рассмотрел Архиерейский собор РПЦ, в котором участвовали и священники с Украины. Церковные иерархи высказались против предоставления УПЦ полной самостоятельности, аргументируя это в том числе необходимостью защитить верующих от националистов и униатов. Часть украинских епископов отозвали свои подписи под обращением, заявив, что они опасались притеснений со стороны митрополита Филарета и украинских властей.

За раскольническую деятельность Архиерейский собор РПЦ постановил «извергнуть митрополита Филарета (Денисенко) из сущего сана, лишив его всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире». Предстоятелем Украинской православной церкви стал митрополит Владимир (Сабодан). Но Филарет образовал собственную «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». Ее патриархом стал 94-летний священник Украинской автокефальной православной церкви Мстислав (Скрипник). В 1995 году он умер, и Филарет был избран «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1997 году РПЦ окончательно отлучила Филарета от церкви и предала анафеме. Это решение было принято и другими православными структурами, в том числе и Константинополем. Тем не менее Филарет продолжал именовать себя патриархом и сохранил часть приходов. Он пытался участвовать в политической жизни страны, активно поддерживал Евромайдан и АТО.

К 2018 году политическая жизнь Украины радикально подмяла под себя религиозную. Власти страны обратились к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании национальной православной церкви. Тот согласился, несмотря на протесты РПЦ, называвшей это решение не соответствующим канонам. Часть православных церквей Украины, включая организацию Филарета, объявили о самороспуске и слиянии в новую Православную церковь Украины (часть священников и приходов отказались к ним присоединиться и остались в составе Украинской православной церкви; между «национальной» и «каноничной» церквями продолжается конфликт). Новую структуру возглавил митрополит Киевский Епифаний (Думенко), а Филарет был объявлен «духовным наставником» и «почетным патриархом».

Однако уже через год Филарет попытался созвать новый собор, заявив, что Константинополь «обманул мирян и духовенство Украины». Митрополит Епифаний был вынужден выступить против своего «духовного наставника», заявив про «определенные властные амбиции со стороны почетного патриарха». Тем не менее Филарет отозвал заявление о роспуске своей церкви и сообщил о ее восстановлении. Новая Православная церковь Украины отказалась признать легитимность возрожденной структуры, и Филарет до конца жизни остался непризнанным патриархом непризнанной организации.

«Филарет был очень амбициозным и властолюбивым человеком,— говорит замдиректора института Европы РАН Роман Лункин.— Его стремление быть первым совпало с парадом суверенитетов, который на Украине привел к созданию раскольничьего Киевского патриархата».

По его словам, произошло это при поддержке президента Украины Леонида Кучмы. «Филарет стал тогда в глазах власти и себя самого патриархом национальной церкви,— пояснил эксперт.— Этот статус формально он сохранил до конца жизни. Даже создание властями новой национальной церкви в лице ПЦУ не заставило Филарета пойти на компромисс. Он не отдал Киевский патриархат во власть ПЦУ, даже когда от него отвернулись и ушли ближайшие соратники, а от его церкви остался практически он сам». По словам господина Лункина, «твердость Филарета была уникальна, так же как и его статус главного раскольника, который он сохранил и в глазах УПЦ и ПЦУ». «Филарет, как сильная личность, понимал, что у него конкурентов среди раскольников в ПЦУ нет»,— заключает эксперт.

«В связи со смертью Филарета Денисенко можно сказать, что этот человек потратил десятилетия своей жизни на пестование украинского раскола,— заявил “Ъ” заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Который сейчас приносит большие страдания украинским верующим, ведь выгодоприобретателем преследований является наследница КП — ПЦУ».

Павел Коробов, Иван Тяжлов