Захарова рассказала об ущербе России от удара по иранскому порту Бендер-Энзели

Удар по порту Бендер-Энзели в Иране затронул экономические интересы России и других прикаспийских государств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием»,— указано в комментарии дипломата на сайте МИДа.

18 марта США и Израиль с помощью ракет атаковали здания таможни, портов и судоходной организации в Бендер-Энзели. Сегодня был нанесен повторный удар. В результате полностью сгорели не менее 16 грузовых лодок, обеспечивавших доходы местных жителей.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Исламская Республика наносит удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.