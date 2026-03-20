Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СКР затребовал доклад о расследовании резонансного изнасилования в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ульяновской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней в Ульяновской области, сообщил в пятницу вечером Информационный центр СКР.

Фото: пресс-служба президента РФ

Ведомство отмечает, что «в эфире федерального канала сообщалось о судебном процессе в Ульяновской области по уголовному делу о противоправных действиях мужчины в отношении несовершеннолетней». При этом отмечалось, что «потерпевшая сообщила в правоохранительные органы ложные сведения в отношении обвиняемого».

По данному факту следственными органами СК России по Ульяновской области расследовалось уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). В связи с этим Александр Бастрыкин поручил Сергею Михайлову сообщить обо всех установленных в рамках расследования обстоятельствах.

Андрей Васильев, Ульяновск