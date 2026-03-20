В Ростове планируется расширить транспортный узел у Центрального рынка

В Ростове-на-Дону планируют расширить тротуарную часть западного разворота рядом с Центральным рынком. Транспортный узел на пересечении проспекта Буденовского и улицы Московской обслуживает более 10 тыс. человек в сутки. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Транспортный узел на пересечении проспекта Буденовского и улицы Московской обслуживает более 10 тыс. человек в сутки. В ходе обследования выяснилось, что ширина тротуаров вдоль остановочных площадок явно недостаточна для существующего пассажиропотока.

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова уже подготовил схему благоустройства территории.

Мария Хоперская

