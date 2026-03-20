ВТБ предоставит скидки своим клиентам на «Яндекс. Маркете». Они уже могут получить скидки на товары за оплату покупок картами банка. Размер выгоды может достигать 50%. Клиенты других банков также смогут воспользоваться выгодой на «Яндекс. Маркете», оформив карту ВТБ. В среднем пользователи могут сэкономить несколько тысяч рублей ежемесячно за свои привычные траты.

Группа «Аэрофлот» готовится к переходу на летнее сезонное расписание и расширяет полетную программу. Она будет действовать с 29 марта по 24 октября. Изменения коснутся как внутренних, так и международных направлений. Всего — более 300 уникальных маршрутов, из них 161 по России.

Wildberries и Ozon необходимо скорректировать практики работы с продавцами. Такое решение принято по итогам заседания Экспертного совета ФАС. Маркетплейсы должны до 3 апреля направить в антимонопольную службу данные о ставках комиссий для российских и иностранных продавцов, установив их на экономически обоснованном уровне.