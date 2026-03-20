Xiaomi SU7 жмет на газ

Компания Xiaomi продала 15 тыс. обновленных седанов SU7 за полчаса. Электрокар стал мощнее. У него увеличился запас хода, а также появилась двухкамерная пневмоподвеска и дверные ручки с механической разблокировкой.

Цена новинки будет ниже, чем у ее основного конкурента Tesla model 3, которая также собирается в КНР. В зависимости от комплектации в Китае SU7 будет стоить от 3 млн до 4 млн руб. Одновременно было объявлено об автомобильной новинке от другого IT-гиганта. Компания Huawei совместно с концерном GAC Group презентовала новый бренд Aistaland. На него пока не объявлены даже предварительные цены, но уже принимаются так называемые слепые заказы. Интерес к новинке оправдан, считает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«Проектов в автомобильной промышленности у Huawei сейчас много. В частности, сотрудничество с компанией Seres, продукция которой в России известна как Aito M7, Aito M9. Еще есть совместный проект с Chery, SAIC и JAC. В Huawei сами машины не делают, они выступают ключевым поставщиком определенных элементов, таких как электромоторы, сенсоры LiDAR, камеры, элементы мультимедиа-систем. Также они разрабатывают программное обеспечение.

Компания продает машины через свои же флагманские магазины, где можно зайти и купить бытовую технику или смартфон. Также у них есть отдельная сеть продаж автомобилей Aistaland GT7. В Китае они бьют в такой набирающий популярность сегмент, как электрические шутинг-брейки или электрические универсалы, где уже представлены Zeekr 007 GT и Avatr 06T».

В России за январь-февраль этого года было продано всего 157 машин бренда Xiaomi. Марка находится на третьем месте по популярности в сегменте чистых электрокаров, сообщает «Автостат». Для российского рынка — это очень нишевый продукт, пояснил автоэксперт Сергей Мелюх:

«Они будут пользоваться популярностью, их будут привозить. Но с учетом текущего утильсбора это не очень выгодно. То есть такие варианты будут интересны только лояльным покупателям, которые знают "электрички", владели ими, ценят их и хотят продолжить их эксплуатацию. Бренд Xiaomi у нас известен, поэтому и автомобили будут пользоваться спросом. А вот к менее известным маркам отнесутся все-таки с опаской, тем более не всегда очевидно, как обслуживать такие электрокары.

Безусловно, цена важна, но в этом случае — в меньшей степени. Фанат или человек, который понимает все преимущества электромобилей, купит такую модель и по завышенной стоимости. Если говорить об абсолютных величинах, на мой взгляд, стоимость должна быть не выше 10 млн руб.».

По итогам 2025-го в России было продано 12,5 тыс. новых электромобилей. Это на 30% меньше, чем годом ранее. Лидером стал бренд Zeekr. Однако за первые два месяца 2026-го его продажи упали сильнее всех других представителей сегмента, минус 70% год к году.

Юлия Савина