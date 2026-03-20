Жителю Ульяновской области дали шесть лет за пьяное ДТП

В Ульяновской области вступил в силу приговор, вынесенный районным судом Даниле Лещевскому, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при отсутствии прав на управление транспортным средством, что привело к ДТП, повлекшем гибель человека (п. «а», п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщила прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что следствием и судом было установлено, что 4 августа 2025 года не имеющий водительских прав и находившийся в состоянии алкогольного опьянения 22-летний житель села Белый Ключ Данила Лущевский, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся на трассе «Саранск-Сурское-Ульяновск» с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем аналогичной марки.

В результате ДТП пострадавшему водителю были причинены множественные травмы, он скончался в учреждении здравоохранения.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Данилу Лущевского к шести годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. В качестве возмещения морального вреда с осужденного в пользу матери погибшего определено взыскать 500 тыс. руб.

Госавтоинспекция региона постоянно предупреждает водителей о том, что вождение в состоянии алкогольного опьянения — это постоянный риск попадания в смертельное ДТП со всеми жесткими последствиями для виновного водителя.

Так, по данным ГАИ, только за прошлую неделю (с 9 марта по 15 марта) на территории региона были задержаны 42 водителя, управлявшие автомобилями в состоянии опьянения, в том числе семь водителей задержаны за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Причем количество пьяных водителей увеличивается в выходные дни. Из задержанных за неделю 42-х водителей 23 человека были задержаны в прошлые субботу и воскресенье.

Накануне прокуратура Ульяновской области сообщала о приговоре Николаевского районного суда Ульяновской области, конфисковавшего у 39-летнего нигде не работающего жителя села Чувашский Сайман Дмитрия Татарова автомобиль Chevrolet Lanos за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сам Дмитрий Тарасов при этом приговорен к 240 часам обязательных работ.

Также во вторник прокуратура сообщала, что за повторное вождение автомобиля в пьяном виде решением суда конфискован автомобиль ВАЗ 2106-3 у 19-летнего студента техникума райцентра Старая Майна Вадима Алексеева. Он также приговорен к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Андрей Васильев, Ульяновск