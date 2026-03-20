Путин завершил формирование нового состава Центризбиркома

Президент России Владимир Путин назначил последних пятерых из 15 членов Центризбиркома. В новый состав ЦИКа попали действующие члены комиссии Элла Памфилова, Антон Лопатин, Наталья Бударина и Игорь Борисов, а также Герой России, ветеран спецоперации Анатолий Сысоев. Указ опубликован на портале правовых актов.

Трое из президентской «пятерки», включая председателя ЦИКа Эллу Памфилову, пять лет назад уже были делегированы в комиссию главой государства. Антон Лопатин тогда прошел по квоте Госдумы от «Единой России». Анатолий Сысоев займет место действующего члена ЦИК Андрея Шутова.

Анатолию Сысоеву 49 лет. Он родился в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище и Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. Служил заместителем начальника инженерных войск 18-й общевойсковой армии Южного военного округа. «Золотую звезду» получил за эвакуацию мирных жителей через Днепр. С марта 2025 года занимал должность замминистра строительства и архитектуры Крыма, в сентябре назначен помощником губернатора Тверской области. Участник второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

Ранее Совет федерации назначил в новый состав Центризбиркома Николая Булаева, Эльмиру Хаймурзину, Людмилу Маркину, Евгения Шевченко и Павла Андреева. По думской квоте в ЦИК прошли Константин Мазуревский («Единая Россия»), Евгений Колюшин (КПРФ), Василина Кулиева (ЛДПР), Николай Левичев («Справедливая Россия»), Алена Булгакова («Новые люди»).

Степан Мельчаков