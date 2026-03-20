Кайя Гербер сотрудничает с Repetto

Французская марка обуви Repetto пригласила модель и актрису Кайю Гербер для сотрудничества и съемок в рекламной кампании. Она снялась в короткометражном фильме под названием «В цвету», специально для которого научилась танцевать. Режиссером мини-фильма выступил Нилс Кастильон, а хореографию поставила Фанни Сейдж. В рамках сотрудничества Кайя приняла участие и в разработке двух моделей обуви: Kaia вдохновлена балетными туфлями Cendrillon Repetto, а модель Pina названа в честь хореографа Пины Бауш, известной тем, что одевала своих танцовщиц в туфли «Мэри-Джейн». Каждая пара будет украшена автографом Кайи Гербер.

