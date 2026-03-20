Потребление кваса в России зимой превысило 40 млн литров

Жители России за прошедшую зиму выпили 43,6 млн л кваса, что на 7,5% больше показателя годом ранее. Это следует из данных системы «Честный знак», с которыми ознакомился «Ъ». В денежном выражении объем продаж увеличился на 27%.

Список самых популярных марок почти не изменился. С полок исчез «Русский дар» (производство прекратилось в 2025 году) и, напротив, появился «Яхонт». Лидером остался «Очаковский» с объемом около 11 млн л (+9%). За ним следуют «Желтая бочка» (5,5 млн л; +15%), «Ржаной бочонок» (2,5 млн л; +5%), «Русский узор» (2,2 млн л; +17%) и «Яхонт» (1,4 млн л; +14%).

Кировская область стала лидером по потреблению кваса на душу населения: 1022 л на 1 тыс. жителей (+6%). Следом идут Мурманская область (681 л; -10%), Липецкая область (510 л; -2%), Кемеровская область (499 л; +6%) и Алтайский край (491 л; +13,5%).

Самая высокая цена зафиксирована в Чукотском автономном округе — 169 руб. за литр. Среди регионов с наиболее низкой стоимостью указаны Чеченская Республика (55 руб.), Алтайский край (70 руб.), Костромская область (71 руб.), Республика Бурятия (72 руб.) и Курганская область (72,5 руб.).