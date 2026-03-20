За два месяца 2026 года пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 2,1%

За январь—февраль 2026 года аэропорт Большое Савино обслужил 255 982 пассажира. Этот показатель на 2,1% больше, чем за тот же период 2025-го, сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт “Пермь”». В феврале услугами аэропорта воспользовались 119 853 человека.

Напомним, в январе 2026 года пассажиропоток аэропорта Большое Савино составил 136 129 человек. Это на 4,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Международные перелеты совершили 284,2 тыс. человек, что на 36,9% больше показателя 2024-го.