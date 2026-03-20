Общественный совет при воронежском главке МВД подвел трехлетние итоги

В ГУ МВД России по Воронежской области состоялось итоговое заседание действующего созыва Общественного совета. Врио начальника ведомства Антон Решетов квалифицировал деятельность совета как «реальный вклад в укрепление доверия граждан к полиции». Председатель совета Вячеслав Заряев, в свою очередь, отметил высокий уровень обратной связи с руководством регионального главка МВД.

За три года было проведено 12 пленарных заседаний совета. Его члены выступили организаторами 246 мероприятий социально значимого характера. Также было проведено 23 круглых стола и более ста информационных акций, в ходе которых рассматривались проблемные темы, включая миграционный контроль и меры противодействия экстремизму.

Отдельным блоком в отчете значится работа с обращениями граждан: члены совета провели 122 приема, по итогам которых, как подчеркивается в материалах главка, были приняты «конкретные решения».

В завершение встречи наиболее активные члены совета получили ведомственные награды.