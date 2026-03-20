НОВИКОМ устанавливает российские банкоматы БФС

НОВИКОМ, входящий в холдинг «РТФинанс» Госкорпорации Ростех, начал оснащать свои отделения современными российскими банкоматами. Устройства, произведенные компанией «Банковские и финансовые системы» (БФС), полностью соответствуют критериям импортозамещения и интегрированы в процессинговую инфраструктуру банка.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и БФС с 2024 года ведут работу по интеграции передового отечественного оборудования и программного обеспечения в системы банка. Одним из практических результатов этой деятельности стало оснащение сети банкоматов НОВИКОМа моделями БФС 2032. Они уже работают в московских и омском отделениях банка и, по оценкам экспертов и клиентов, показали себя как надежные, современные и функциональные устройства. В ближайшее время оборудование будет установлено в отделениях банка в других регионах.

Модели БФС 2032 производятся с 2022 года на собственном заводе БФС в индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» с производственной мощностью 15 тысяч устройств в год. Банкоматы с сенсорным 32-дюймовым экраном и биометрической камерой выполняют полный набор операций с банковскими картами и токенизированными носителями. Технология предусматривает замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию.

Активной эксплуатации банкоматов предшествовало тестирование, проведенное специалистами НОВИКОМа и БФС. Его результаты позволили доработать программное обеспечение на базе российской операционной системы Astra Linux в соответствии с требованиями процессингового центра банка.

Внедрение отечественных банкоматов стало очередным шагом в реализации стратегии банка по цифровой трансформации и укреплению технологической независимости. НОВИКОМ системно реализует проекты, направленные на развитие современной и устойчивой ИТ-инфраструктуры, уделяя особое внимание внедрению российских технологий и решений. Такой подход позволяет банку повышать надежность и безопасность сервисов, обеспечивая клиентам стабильный и качественный доступ к финансовым услугам.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru. Рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

