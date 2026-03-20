В США начали уголовное расследование в отношении президента Колумбии

Власти США ведут уголовные расследования в отношении президента Колумбии Густаво Петро по факту его возможных связей с международной наркоторговлей. По данным The New York Times (NYT), к расследованиям подключены сотрудники Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и главного следственного подразделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Как сообщает газета, следственные органы изучают, не встречался ли Густаво Петро с наркоторговцами и не получал ли от них средства на финансирование своей предвыборной кампании. Президент Колумбии неоднократно отрицал связи с наркокартелями и указывал на успехи в борьбе правительства с производством и контрабандой кокаина.

В то же время представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что господин Петро допускает процветание наркокартелей и может быть с ними связан. Как отмечает NYT, нет никаких свидетельств в пользу того, что Белый дом причастен к инициированию такого расследования. В прокуратурах и ведомствах, участвующих в расследованиях, на запросы NYT не ответили. Без ответа остался и запрос издания в администрацию президента Колумбии.

Алена Миклашевская