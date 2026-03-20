Польша эвакуировала военных из Ирака из-за проблем с безопасностью

Польские военнослужащие в полном составе эвакуированы из Ирака. Об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в X. Решение принято из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке.

Передислокация согласована с союзниками по НАТО. Большая часть личного состава уже находится в Польше или направляется в страну, часть размещена в Иордании, что позволяет сохранить присутствие в регионе.

США наносят удары по территории Ирака в рамках операции против Ирана с применением вертолетов AH-64 Apache. Целями названы «проиранские военизированные формирования».

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ответ Исламская Республика атакует Израиль и американские базы на Ближнем Востоке.